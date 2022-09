Coûts de la santé: Les dividendes des actionnaires de la pharma explosent aussi

L’organisation tarifaire pour les traitements ambulatoires peut enfin démarrer, annonce de son côté la « NZZ am Sonntag ». La nouvelle structure doit permettre de faire face à l’augmentation des coûts de la santé. Curafutura et SantéSuisse, avec les associations d’hôpitaux et de médecins, créeront une société anonyme pour la mise en place de la structure en novembre prochain. Le comité directeur – avec deux représentants du corps médical et des hôpitaux ainsi que quatre représentants des assurances maladie et accident – nommera ensuite une direction et engagera des experts en matière de tarifs.