Coronavirus Les dividendes ont chuté de 22% dans le monde

La pandémie a fortement affecté les entreprises au 2e trimestre. La baisse est encore plus marquée en Europe.

En Europe et au Royaume-Uni, les dividendes ont chuté de 45% et de 54%.

Les dividendes ont chuté de 22% dans le monde au second trimestre, avec une baisse encore plus marquée en Europe, plombés par les effets de la pandémie de Covid-19 qui a fortement affecté les entreprises, selon un rapport publié lundi.

Le recul de 22% des dividendes «représente aisément la plus lourde chute trimestrielle depuis la crise financière mondiale», détaille ce rapport de la société de gestion Janus Henderson Investors, qui précise que «plus de la moitié» des entreprises «les ont purement et simplement supprimés».

La chute est inégale selon les régions du monde et les secteurs. En Europe et au Royaume-Uni, les dividendes ont chuté de 45% et de 54%. En France, les versements ont été à leur plus bas depuis «au moins une décennie», précise Janus Henderson Investors.