Chine : Les divorces chutent de 70% après l’introduction d’une loi

Le nouveau code civil oblige désormais les couples qui demandent le divorce à attendre 30 jours avant de pouvoir s’exécuter.

Une loi liberticide

La loi a largement été critiquée comme entravant les libertés individuelles et risquant de piéger les gens dans des mariages malheureux, voire violents. En janvier, une femme de la province de Hubei avait assassiné son mari et de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux avaient fait le rapprochement entre ce meurtre et l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.