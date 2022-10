Football: Les dix minutes les plus satisfaisantes du week-end

Les quelques fans restés dans le stade ne l’ont pas regretté.

Ce week-end, seuls les fans les plus acharnés de Championship ou ceux qui sont un peu trop accros à leur fil Twitter ont vu passer cette incongruité. La partie de 2e division anglaise entre les Londoniens du Charlton Athletic et Ipswich Town a donné lieu à un scénario rare, auquel même les fans locaux ne croyaient pas, tant ils ont été nombreux à quitter le stade de The Valley longtemps avant le coup de sifflet final.

En même temps, on peut les comprendre. L'après-midi sur la pelouse leur a donné des émotions en montagnes russes. Après 52 minutes, c'est Ipswich qui menait 0-2, grâce à des buts de Edmundson (45e+3) et de John Jules (52e). Les fans de Charlton ont ensuite retrouvé le sourire, après que Rak-Sakyi (63e) et Morgan (76e) ont égalisé. C'est ensuite que la partie a versé dans l'irrationnel

Dans les arrêts de jeu, ce sont les supporters visiteurs, qui se sont tapés les deux heures et demie de route depuis le comté du Suffolk, qui ont chanté à la gloire des leurs, quand Ladapo (91e) et Morsy (94e) ont cru trop vite aux trois points. Parce que l'arbitre semblait se plaire sur la pelouse et que les six minutes d'arrêts de jeu se sont transformées en dix, rien n'était encore joué.