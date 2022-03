Mobilité électrique – Les dix motos électriques les plus puissantes

Avec la Johammer J1.140, le constructeur de motos autrichien Johann Hammerschmied a mis sur le marché l’une des motos électriques les plus futuristes qui soit. Johammer

À peine les premiers rayons de soleil font-ils leur apparition et les routes se sèchent-elles qu’une catégorie de personnes a déjà des démangeaisons dans le poignet droit et le pied gauche: les motards. En matière de conduite, peu de sensations peuvent être comparées à celles que l’on éprouve par beau temps une fois au guidon d’une moto.

Mais alors que les automobilistes envisagent de plus en plus souvent d’acheter des voitures électriques, les motards ont du mal à passer à ce mode de propulsion. À peine plus de 2800 nouvelles motos électriques ont été immatriculées en 2021 et, selon Statista.com, elles ne sont que 17’000 à circuler en Suisse.

L’offre n’est pas en cause. Même si les fabricants connus que sont Yamaha, BMW, Kawasaki et d’autres ont largement ignoré la mobilité électrique dans le secteur des deux-roues, de jeunes entreprises, comme Zero ou Energica, se sont engouffrées dans la brèche. Et, entre-temps, des marques réputées, à l’instar de Harley-Davidson, ont également senti le vent tourner.

La puissance grâce à la transmission directe de la force

Quelles sont, dès lors, les raisons pour lesquelles les ventes de motos électriques ne décollent pas (encore)? L’une d’elles tient probablement à leur prix: elles restent chères par rapport aux modèles classiques. Mais leur autonomie joue certainement un rôle encore plus important: comme ces motos ne peuvent pas accueillir de grandes batteries, leur autonomie et leurs performances sont limitées. En plus, les temps de recharge laissent souvent à désirer. La réalisation de longs trajets (l’une des activités préférées des fans de motos) est donc plutôt laborieuse. Enfin, le bruit n’est pas à la hauteur du vrombissement d’un moteur classique.

La propulsion électrique a cependant d’autres émotions à offrir. Grâce au couple et à la transmission directe de la puissance à la roue, la plupart des motos électriques démarrent comme des fusées. Les motards craindraient-ils la forte poussée ressentie sur ce projectile électrique?

Les motos électriques présentent en outre d’autres avantages: elles n’ont pas besoin d’embrayage ni de boîte de vitesses, et nécessitent moins d’entretien. Elles ne vibrent pas, ce qui fatigue moins les conducteurs. De plus, elles n’ont pas de pot d’échappement et n’émettent pas de CO 2 . La propulsion silencieuse donne même l’impression d’être dans «Star Wars»! Bref, rouler en moto électrique, c’est non seulement afficher ses convictions à l’égard de l’environnement, mais aussi avoir la sensation de chevaucher un engin de science-fiction.