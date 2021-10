Les DJ de retour au Polaris à Verbier en hiver

Polaris Festival : Les DJ de retour à Verbier en hiver

Après avoir fait l’impasse en 2020, le Polaris revient sur deux week-ends en novembre et décembre 2021 dans un nouveau lieu.

La Canadienne Jaya G s’est produite en décembre 2019 (ici) et également lors du Solaris en juillet 2021.

Le Polaris investira la terrasse de l’hôtel Le Chalet d’Adrien les 26 et 27 novembre 2021 ainsi que les 3 et 4 décembre 2021. «On ne voulait pas prendre de risques face à la situation sanitaire et rester petit. Notre grand dôme monté sur le golf était donc exclu», justifie Mirko Loko, programmateur.