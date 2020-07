Rochers-de-Naye (VD)

«Les DJ ont été emballés par cet endroit magique»

Samedi 25 et dimanche 26 juillet 2020, le festival électronique Pass Summer Peak vivra sa première édition aux Rochers-de-Naye.

Ce sont 10 tonnes de matériel qui ont été acheminées à 2000 m d’altitude pour le Pass Summer Peak. «On est des passionnés de musique et de scénographie. On n’a pas lésiné sur le son et la lumière. Malgré le Covid-19, il était hors de question que l’on propose un événement au rabais», explique Nicolas Ischi, organisateur.

Samedi 25 et dimanche 26 juillet 2020, l’après-midi et en soirée, les trois scènes du festival accueilleront plus d’une vingtaine de DJ sets et live électroniques. À cause du coronavirus, la jauge sera de 300 personnes maximum chaque jour. Masques et gel hydroalcoolique seront à disposition. «Il y a le virus, mais aussi l’endroit qui peut potentiellement être dangereux. On a triplé le nombre de sécus par rapport à une soirée en ville et organisé un poste de premiers secours sur place», assure celui qui évolue dans le milieu événementiel depuis longtemps.