Le restaurant du Glacier 3000 rouvrira au printemps 2024

La station d’arrivée du téléphérique Glacier 3000 et son restaurant vont être reconstruits plus beaux qu’avant.

Un an après le terrible incendie qui a détruit à la mi-septembre 2022 le restaurant conçu par l’architecte Mario Botta au Glacier 3000, la structure et le toit du nouveau bâtiment sont sur le point d’être achevés, indique la société qui exploite le site. L’aménagement intérieur des nouveaux restaurants pourrait se poursuivre pendant l’hiver. «Nous prévoyons une ouverture au printemps 2024 et avons pu respecter le calendrier extrêmement serré malgré les quinze jours de pannes de cet été», indique le directeur Bernhard Tschannen.

À l’heure du bilan annuel, la société exploitant les remontées mécaniques, les hôtels et les restaurants de Glacier 3000 affiche de très bons résultats. Ceux-ci sont le fruit de la diversification des activités et de la stratégie axée sur le point d’excursion accessible aux piétons sur les quatre saisons, poursuivie depuis de nombreuses années. «Malgré l’importante couverture médiatique de l’incendie et de la panne, cela ne semble pas avoir affecté l’envie de nos clients de se rendre à 3000 mètres pour faire l’expérience unique de notre produit phare, le Peak Walk by Tissot» explique Bernhard Tschannen. Ainsi, ce sont plus de 200’000 visiteurs qui ont eu la chance de traverser la passerelle située au sommet du téléphérique ces douze derniers mois.