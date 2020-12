La peau et les cheveux réagissent différemment quand le froid s’installe. Voici ce qui leur fait du bien, et ce qu’il faut éviter durant l’hiver.

Wellness : Les DO et les DON’T de la beauté en hiver

Cheveux électriques

Vos cheveux sont chargés en électricité statique. Un phénomène qui s’explique par plusieurs facteurs: le froid, mais aussi les frottements avec des matières synthétiques, un séchage trop chaud…

DO

Des soins plus riches que d’habitude leur feront du bien contre le froid, mais aussi contre l’électricité statique. On peut même utiliser quelques gouttes d’huiles capillaires sur les pointes et les longueurs, qui agiront comme un film protecteur.

DON’T

Ne vous lavez pas les cheveux avec de l’eau trop chaude, et ne les séchez pas trop fort ou trop chaud. Rangez vos peignes en plastique pour leur préférer des matières plus naturelles comme le bois. Et dans la mesure du possible, évitez les chapeaux, bonnets et autres écharpes synthétiques

Getty Images

Lèvres gercées

Le froid les fragilise, et nous avons la fâcheuse habitude de mordre les petites peaux.

DO

Pour que la peau se régénère, on offre à ses lèvres un gommage doux, puis on utilise un baume.

DON’T

Quand les lèvres sont sèches, on a tendance à passer sa langue dessus. C’est un mauvais réflexe: au lieu de les hydrater, on les dessèche encore davantage!

Mains sèches

Comme elles ne sécrètent pas de sébum, elles sont hypersensibles au froid et sèchent plus facilement que d’autres parties du corps.

DO

Il faut les hydrater encore plus régulièrement, si possible avec des crèmes à l’huile de pépins de raisin ou au beurre de karité, ou d’autres ingrédients riches.

DON’T

L’eau trop chaude attaque la fine couche de gras qui protège les mains, et les savons et autres gels hydroalcooliques ne font qu’empirer la sécheresse des mains. On n’oublie pas d’avoir toujours un petit tube de crème sur soi.

Getty Images

Taches rouges

Les grandes différences de températures entre chez soi, puis l’extérieur, puis les magasins, puis l’extérieur de nouveau irritent particulièrement la peau.

DO

Les crèmes et sérums qui contiennent de la camomille ou de la racine de réglisse sont les plus adaptés pour apaiser les rougeurs.

DON’T