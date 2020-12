Valais : Les domaines skiables valaisans restent ouverts

Contrairement aux cantons de Lucerne et de Schwytz, le Valais va laisser ces domaines skiables ouverts, a indiqué le président du conseil d’État Christophe Darbellay.

En conséquence, les mesures ne changeront pas dans l’immédiat dans le canton. En ce qui concerne les cafés-restaurants, ils resteront ouverts jusqu’à 22h00 (le Grand Conseil a rejeté ce jour une proposition UDC qui voulait repousser la fermeture à 23h00 et s’aligner ainsi sur les cantons romands).

Pas de crainte pour les hôpitaux

Rien ne change non plus pour les domaines skiables. Le canton a accordé cette semaine des autorisations d’exploiter à 48 sociétés de remontées mécaniques, autorisation qui dépendront toutefois de l’évolution de la situation épidémiologique et du strict respect des plans sanitaires. Le traitement est le même pour les restaurants des domaines skiables, «dans le strict respect des plans sanitaires; nous serons intraitables», avertit Christophe Darbellay.