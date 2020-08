Explosion

Les donateurs internationaux au chevet du Liban meurtri

Les grands pays se réunissent dimanche dans une visioconférence dès 14h pour venir en aide au Liban, après la violente explosion qui a dévasté Beyrouth.

Des Etats-Unis à la France en passant par la Chine, la Russie et l'Egypte, les donateurs internationaux se réunissent dimanche pour une visioconférence de soutien au Liban, meurtri par une gigantesque explosion et la crise économique.

La conférence en ligne, organisée à l’initiative de la France et de l’ONU, commence dimanche à 14h00. Elle doit marquer le début d’une «démarche d’urgence et d’espoir pour l’avenir» du pays, a indiqué samedi la présidence française.

«Tout le monde veut aider»

«L’objectif immédiat est de pourvoir aux besoins d’urgence du Liban, à des conditions qui permettent que l’aide aille directement à la population», a expliqué l'Élysée. Les priorités visent «la consolidation des bâtiments endommagés, l’aide médicale d’urgence, l’aide alimentaire et la restauration des hôpitaux et écoles». «La méthodologie est celle que les organisations internationales utilisent, il y a une nécessité qu’on ne fasse pas de chèque en blanc au gouvernement libanais», a poursuivi cette même source.

Catastrophe de trop

L'Egypte et le Qatar vont ouvrir des hôpitaux de campagne et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Dernières initiatives en date, le gouvernement canadien a annoncé samedi le lancement d’un fonds de secours pour le Liban et appelé les Canadiens à la générosité. La France a mis en place un pont aérien et maritime afin d’acheminer plus de 18 tonnes d’aide médicale et près de 700 tonnes d’aide alimentaire. Un avion cargo est parti samedi, deux autres étaient en route dimanche.