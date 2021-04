Piratage : Les données de 500 millions de comptes Facebook mises en ligne

Adresses, numéros de téléphone, dates de naissance: des informations provenant de 533 millions de comptes du réseau social ont été divulguées «gratuitement» sur un forum de hackers samedi.

Des données concernant plus de 500 millions d’utilisateurs Facebook et issues d’une fuite survenue en 2019, dont des adresses e-mail et des numéros de téléphone, ont été mises en ligne sur un forum de hackers, a rapporté samedi le site Business Insider, confirmant les informations d’un expert en cybercriminalité.