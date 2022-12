Etats-Unis: Les données de 6000 migrants vulnérables divulguées

États-Unis : Les données de 6000 migrants vulnérables divulguées

Getty Images via AFP

Des militants se rassemblent contre le financement de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), soit la police fédérale de l’immigration américaine, le 12 septembre 2022 à Washington DC.

La police fédérale de l’immigration (ICE) a ainsi reconnu avoir publié lundi une liste comprenant les noms, le statut et le lieu de détention d’environ 6000 demandeurs d’asile sous sa garde, selon un communiqué. Le document a fuité «lors de mises à jour de routine» selon l’ICE, qui a assuré que cette erreur était «involontaire». Il est resté en ligne pendant cinq heures avant d’être effacé. «L’agence enquête sur cet incident et prend toutes les mesures rectificatives nécessaires», a-t-elle ajouté.

Mise en danger

Cette fuite met ces migrants en grand danger, selon Blaine Bookey, la directrice juridique du Centre d’études sur le genre et les réfugiés de l’école de droit de l’Université de Californie, basée à San Francisco. «S’ils sont reconduits dans leur pays, ils risquent des représailles», s’est-elle indignée auprès de l’AFP. «Les membres de leur famille, ou leurs amis ou leurs collègues qui sont toujours dans le pays d’origine peuvent aussi faire l’objet de représailles.»

Le risque est d’autant plus grand que les migrants concernés sont détenus par la police de l’immigration, a-t-elle souligné. Ces personnes «n’ont pas de contrôle sur l’endroit où elles sont, et leurs informations et leur emplacement est maintenant dans ce document public», alors que certains gangs criminels n’hésitent pas à payer des gens pour mener des représailles en prison, s’est-elle inquiétée.