Justice - Les données de cartes clients adorées des enquêteurs

Les cartes clients des distributeurs sont souvent utilisées machinalement, sans penser aux traces numériques qu’elles laissent comme ce que l’on achète, où et quel type de services ou de produits on préfère. Ces données peuvent aussi intéresser les autorités. Dans le cadre de procédures pénales, les procureurs réclament parfois aux détaillants des données sur leurs clients. Mais lorsqu’il s’agit de savoir à combien de reprises de telles demandes sont faites: personne ne veut en parler, constate la «Schweiz am Wochenende.»