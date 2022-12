Sondage : Les données de santé numériques divisent les Suisses

«Beaucoup de personnes en Suisse redoutent une perte de contrôle sur leurs données de santé», relève Kishwar Chishty, Associée Risk Advisory et Sciences de la vie chez Deloitte Suisse. Pour rappel, les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Valais et Vaud souhaitent un cadre commun favorable à la mise en place de nouveaux services numériques , utiles à la prise en charge des patients.

Les gens davantage influencés par les risques que par les avantages

Dans son enquête, le cabinet d’audit montre que l’attitude des gens est davantage influencée par les risques que par les avantages des données de santé numériques. «Il faut communiquer de manière transparente sur les risques et les opportunités de cette numérisation. Le partage des données de santé profiterait à l’ensemble du système de santé, précise Annieck de Vocht, Responsable Santé chez Deloitte Suisse. Cela permettrait de prendre en charge les patients plus rapidement, d’accroître l’exactitude du diagnostic et de détecter de nombreuses maladies à un stade plus précoce.»