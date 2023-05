Santé: Les données des caisses maladie utilisées pour économiser

La Commission de la sécurité et de la santé publique propose que les caisses puissent à l’avenir faire un usage plus actif des mines d’or que sont les données des assurés.

Cette semaine, la Commission de la sécurité et de la santé publique (CSSS) du National s’est penchée sur une spirale infernale: l’augmentation des coûts de la santé qui, à son tour, pousse les primes d’assurance maladie toujours plus haut. Au menu, des pistes envisagées par le ministre de la Santé Alain Berset, rappelle le «Tages-Anzeiger». Parmi celles-ci, la création de réseaux d’un nouveau genre avec une meilleure coordination entre les différentes professions de la santé, ce qui devrait faire baisser les coûts. Mais la CSSS a balayé cette approche. La majorité bourgeoise de l’organe mise plutôt sur une série d’autres mesures. Parmi elles, des droits étendus pour les assureurs maladie.

Concrètement, la CSSS propose que les caisses puissent à l’avenir faire un usage plus actif des mines d’or que sont les données des assurés. Elles pourraient ainsi utiliser ces chiffres pour «informer individuellement les assurés sur les économies possibles ou les modèles de soins plus adaptés», comme le précise un communiqué de la CSSS. Ainsi, si une caisse constate par exemple, sur la base des décomptes, qu’une patiente prend trop d’analgésiques, elle peut l’appeler et lui conseiller de modérer sa consommation.