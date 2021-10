Royaume Uni : Les données des services secrets stockées par une filiale d’Amazon

La ramification informatique du géant américain, AWS, a signé un contrat de stockage de données confidentielles avec le Renseignement britannique, nous apprend le Financial Times.

Le géant internet Amazon, par l’intermédiaire de sa filiale d’informatique dématérialisée (cloud) AWS, a passé un contrat de stockage de données confidentielles avec les services secrets britanniques, écrit mardi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Le contrat est destiné notamment à doper l’analyse de données et l’intelligence artificielle pour l’espionnage par le service britannique de renseignements électroniques GCHQ et les agences de services secrets MI5 et MI6 ou d’autres services du ministère de la Défense lors d’opérations conjointes, ajoute le quotidien financier.