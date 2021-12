Cyberattaque dans les Grisons : Les données d’un hôtel cinq étoiles ont été volées

L’hôtel Waldhaus de Flims, dans les Grisons, a indiqué avoir été la cible d’une attaque informatique. On ne sait pour l’heure pas si les pirates ont copié des données personnelles.

Noms, adresses et numéros en cause

Les serveurs touchés par l’attaque contenaient des données de clients, d’employés et de partenaires commerciaux. Il s’agirait de noms, d’adresses, de numéros de téléphone, d’adresses e-mail et éventuellement d’autres informations relatives à l’enregistrement des clients.

Les données bancaires ou de cartes de crédit n’ont toutefois pas été touchées, car les paiements ne sont pas effectués via les systèmes concernés, a-t-on précisé.

L’établissement de luxe situé dans les montagnes grisonnes au-dessus du village de Flims comprend 143 suites et chambres, réparties dans quatre bâtiments. L’hôtel, construit en 1877, comprend également quatre restaurants, un spa et le plus grand parc hôtelier de Suisse.