Piratage : Les données sensibles des habitants de Rolle sont disponibles sur le darknet

Après une cyberattaque la semaine passée, toutes sortes d’informations ont été publiées, ouvrant ainsi la porte à de nombreuses arnaques.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la commune de Rolle et ses habitants sont dans de sales draps. Des pirates informatiques se sont emparés, la semaine dernière, de diverses données sensibles et les ont publiées sur le darknet. Les noms, prénoms, adresses, numéros d’AVS, dates de naissance, nationalités, numéros de téléphone, etc. de presque tous les Rollois sont ainsi accessibles aux internautes les plus mal intentionnés. Mais cela va encore plus loin, explique «Le Temps». Parmi les documents se trouvent également les évaluations des employés communaux, des bulletins scolaires, une demande de forfait fiscal d’une multinationale ou encore des informations sur des amendes de parcage.