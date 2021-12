Financement de la vie politique – Les dons anonymes ou provenant de l’étranger seront interdits

Les partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale devront déclarer chaque année leurs recettes et les libéralités dont la valeur dépasse 15’000 francs par auteur de la libéralité et par an. 20min/Matthias Spicher

L’initiative populaire «Pour plus de transparence dans le financement de la vie politique (initiative sur la transparence)» a été déposée le 10 octobre 2017. Elle demandait que la Confédération légifère sur la publicité du financement des partis politiques et des campagnes électorales et de votation menées au niveau fédéral.

Près de quatre ans plus tard, soit le 18 juin 2021, le Parlement a adopté un contre-projet indirect à l'initiative populaire. Il consiste en l'inscription dans la loi fédérale sur les droits politiques de nouvelles règles de transparence concernant le financement, d'une part, des partis politiques et, d'autre part, des campagnes électorales et de votation, rappelle ce vendredi le Conseil fédéral dans un communiqué.

Des amendes allant jusqu’à 40’000 francs

Concrètement, les partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale devront déclarer chaque année leurs recettes et les libéralités dont la valeur dépasse 15’000 francs par an et par auteur de ces dons. Ils devront par ailleurs déclarer les contributions de leurs élus et autres titulaires de mandats.

Les responsables d'une campagne de votation ou d'une campagne électorale devront, s'ils engagent à cet effet plus de 50’000 francs, déclarer les recettes budgétisées et le décompte final des recettes, de même que les libéralités dont la valeur excède 15’000 francs par auteur de la libéralité et par campagne. Il sera interdit d'accepter des libéralités anonymes ou provenant de l'étranger. Les contrevenants s'exposeront à une amende pouvant atteindre 40’000 francs.

La consultation prend fin en mars 2022