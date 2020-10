Suisse : Les dossiers d’aide sociale sont en légère baisse en 2019

Alors que le nombre de personnes aidées par l’État était en diminution l’an passé, il n’en sera sans doute pas de même cette année, avec la pandémie.

L’aide sociale continue de reculer en Suisse. L’an dernier, le nombre de dossiers a affiché une baisse de 1,2% en moyenne par rapport à 2018 dans les 14 villes étudiées. Une tendance qui risque toutefois de marquer un arrêt en 2020 à cause de la crise du coronavirus.

Cette baisse touche la plupart des villes où le risque de dépendre de l’aide sociale était jusque-là élevé comme Bâle, Bienne, Lausanne ou Winterthour (ZH), selon l’étude de l’Initiative des villes pour la politique sociale, présentée mardi à Berne. La tendance est en revanche en légère hausse dans les villes dont le taux d’aide sociale est en général plus faible comme Uster (ZH) ou Schaffhouse.

Baisse à Lausanne et Bienne

Dans neuf villes au total, le taux d’aide sociale – qui mesure le rapport entre le nombre de bénéficiaires et la population totale – a diminué par rapport à 2018, alors qu’il est resté stable dans deux autres et a augmenté dans trois, selon les indicateurs élaborés par la Haute école spécialisée bernoise et l’Initiative des villes.