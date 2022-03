Cyberattaque : Les dossiers médicaux de 43’000 Neuchâtelois sur le darknet

Des hackers, qui avaient attaqué des cabinets médicaux, avaient fixé un ultimatum pour ce mardi. Ils sont passés à l’acte.

Alors que le Conseil d’État neuchâtelois rassurait ce matin le parlement, expliquant qu’il avait progressé en matière de sécurité informatique, la nouvelle fait l’effet d’une gifle: après le piratage de deux cabinets médicaux neuchâtelois, des hackers ont publié sur le darknet les données de 43’651 dossiers médicaux, révèle une enquête du «Temps». Ils avaient fixé, mi-mars, un ultimatum pour ce mardi, demandant une rançon et menaçant de diffuser ces données en cas de non-exécution. Ils sont donc passés à l’acte.

Les investigations du «Temps» révèlent que ces fichiers contiennent des listes de patients, y compris leurs nom, adresse, numéro de téléphone ou encore date de naissance. Pire: un certain nombre d’informations concernant leurs pathologies ou examens médicaux. On y apprend par exemple, précise le quotidien, qu’un patient est séropositif, qu’un autre consomme de la drogue, qu’un troisième est dépressif. Le journal mentionne qu’un des cabinets avait identifié le risque de piratage l’an dernier, et avait contacté son prestataire informatique. Celui-ci l’avait rassuré en lui rappelant les bonnes pratiques… mais en vain.