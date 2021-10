Pays-Bas : Les douanes battent le record de la plus grosse saisie de cocaïne de l’année

Plus de quatre tonnes de drogue ont été découvertes dans la nuit de samedi à dimanche au port de Rotterdam, cachées dans des sacs de soja. Leur valeur: 331 millions de francs.

Plus de quatre tonnes de cocaïne cachées dans des sacs de soja dans le port de Rotterdam ont été découvertes par les douanes néerlandaises. La drogue, dont la valeur est estimée à 331 millions de francs, a été trouvée dans la nuit de samedi à dimanche à bord d’un conteneur en provenance du Paraguay et à destination d’une entreprise au Portugal, via l’Uruguay. «C’est la plus grosse saisie réalisée cette année» aux Pays-Bas, a déclaré un responsable du ministère public à l’agence de presse ANP.