Genève : Les douanes confisquent plus de 1000 litres de bière

Lundi à Anières, les gardes-frontière ont intercepté deux fourgons remplis de boisson houblonnée et non déclarée.

Les gardes-frontière ont découvert 519 litres de boisson houblonnée dans le premier véhicule, et 666 litres dans le second. Outre l’infraction fiscale, il a été établi que le poids des utilitaires dépassait la charge maximale autorisée de respectivement 124 kilos et 668 kilos. Tout cet alcool avait été importé à des fins privées et devait servir à abreuver les participants d’une fête.