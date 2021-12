Covid-19 : Les doublement vaccinés bientôt aussi en quarantaine?

Ceux qui n’ont pas reçu de 3e dose sont mal protégés contre le variant omicron. La présidente de la taskforce estime qu’ils doivent également être mis à l’isolement en cas de contact avec un malade.

Comme le Tessin

Patrick Mathys, chef de la section Gestion de crise et collaboration internationale de l’OFSP, a toutefois précisé mardi qu’il faudrait une décision du Conseil fédéral pour étendre la règle de quarantaine aux personnes vaccinées et guéries. Mais si le gouvernement décide de l’appliquer, il risque de se heurter aux milieux politiques et économiques qui se plaignent déjà du trop grand nombre de personnes à l’isolement et qui voudraient raccourcir les quarantaines.