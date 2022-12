Berne : Les doubles casquettes d’Albert Rösti

Pas de retrait possible

La Chancellerie fédérale précise: «Les auteurs d’une initiative populaire ont confirmé à la Chancellerie fédérale, dans un formulaire, leur volonté d’être membres du comité d’initiative. Ce formulaire mentionne explicitement que les auteurs signataires ne peuvent plus se retirer du comité d’initiative après avoir déposé leur paraphe.» Albert Rösti ne peut donc pas se retirer du comité de l’initiative des 200 francs. Mais il ne veut désormais plus s’engager pour que les 100’000 signatures nécessaires soient réunies. La Chancellerie fédérale précise à ce sujet: «En entrant en fonction, les membres du Conseil fédéral nouvellement élus font partie du gouvernement collégial, dont ils défendent ensemble les décisions. Il va de soi pour le conseiller fédéral Rösti qu’il ne s’engagera donc plus dans le cadre du comité d’initiative.» Le Conseil fédéral recommandera probablement de rejeter l’initiative des 200 francs. Et le ministre de la Communication Albert Rösti devrait se ranger à cet avis. Sachant qu’il est possible que le Parlement fédéral présente un contre-projet. Par exemple, une baisse de la taxe de ménage, non pas de 335 actuellement à 200 francs, mais à un montant encore plus bas.