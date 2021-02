Le défilé haute couture printemps-été 2021 de Fendi a alimenté toutes les conversations du petit monde de la mode depuis qu’il s’est tenu jeudi dernier à Paris. La presse people et des internautes s’interrogent sur ce qu’il était arrivé au visage de Demi Moore: l’actrice américaine, âgée de 58 ans, était la guest-star du show. Elle n’était pourtant pas la seule quinquagénaire à parader aux côtés des mannequins qui avaient la moitié de leur âge parmi lesquelles Cara Delevingne, 28 ans, et Bella Hadid, 24 ans. Parmi ces top models des années 90, on reconnaît Kate Moss, 47 ans, venue avec sa fille Lila Grace, 18 ans. Et puis, il y avait aussi l’inoxydable Naomi Campbell, qui à 50 ans, n’a jamais arrêté de défiler, Christy Turlington, adepte du yoga âgée de 52 ans, et Farida Khelfa, 60 ans. Leur allure, leur expérience a éclipsé la fraîcheur de leurs cadettes. La preuve en image.