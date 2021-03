Les Zougois avaient fait le plus dur après 40 minutes de jeu (2-5).

FR Gottéron a pris un départ canon contre le leader, l’EV Zoug, avant de caler très rapidement dans la foulée. Le premier but, signé Samuel Walser au-dessus de l’épaule de Leonardo Genoni dans un angle très fermé, est déjà tombé après 34 secondes de jeu seulement (1e, 1-0). Mais le joli geste technique de l’attaquant des Dragons n’a débouché sur rien de bien positif pour les Fribourgeois.

L’EVZ a répliqué à la 6e minute par Dario Simion (1-1) avant de prendre l’avantage de manière limpide grâce à un but de l’Américain Justin Abdelkader (10e, 1-2). FR Gottéron n’en a d’ailleurs pas mené bien large en première période face à une formation de Suisse centrale pourtant décimée par les absences (Diaz, Alatalo, Hofmann ou encore Schlumpf faisaient notamment partie de la liste des blessés ou malades).

Baroud d’honneur

Les Dragons ont toutefois égalisé au début de la deuxième période. Julien Sprunger, bien aidé par un défenseur zougois maladroit (autogoal), a permis à FR Gottéron de revenir à 2-2 (25e). Une égalisation vite contestée par le leader, qui a repris l’avantage grâce au Suédois Carl Klingberg, à la conclusion d’un numéro technique de Dario Simion (30e, 2-3), avant de s’offrir deux longueurs d’avance suite à un déboulé sur l’aile gauche de Jérôme Bachofner (38e, 2-4). Les hommes de Christian Dubé ont encore encaissé un cinquième but (40e, Jan Kovar) à 16 secondes de la deuxième pause.

Un but de Killian Mottet inscrit en powerplay (48e, 3-5), puis un penalty transformé par David Desharnais (50e, 4-6) et une réussite d’Andreï Bykov (55e, 5-6) ont complètement relancé les actions fribourgeoises en troisième période. Largement supérieur sur l’ensemble de la rencontre, l’EVZ n’a toutefois pas laissé échapper sa victoire même s’il a tremblé dans les dernières minutes de la rencontre jusqu’au but libérateur de Klingberg dans la cage vide (60e, 5-7).