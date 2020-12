Les deux équipes regagnent les vestiaires sur ce score nul et vierge. Malgré l'absence de but, les deux équipes nous ont offert un joli spectacle (16 tirs pour les locaux, 19 pour les visiteurs), avec des actions, du rythme et de l'envie. Mais pour le moment, les portiers montrent tout l'étendu de leur talent, et notamment Reto Berra, intraitable. Ne manquez pas la suite de ce derby très indécis dans quelques minutes.