Qatar 2022: Les drapeaux suisses surpassent les supporters suisses à Al Janoub

On parle ainsi de 1500 fans suisses pour l’entrée en lice de la sélection de Murat Yakin. 1500 personnes venues du pays, donc. Ce qui ne comprend pas tout le reste. À savoir – la «tradition» commence être connue – ces faux supporters qui trouvent leur compte financièrement à hurler à la gloire du pays que l’Émirat leur demande de soutenir. En plus de ces nombreux amateurs du foot, ou simplement ces curieux, qui se sont parés des couleurs rouges et blanches. Les drapeaux des deux nations qui s’affrontent étant systématiquement distribués gratuitement dans les huit stades du Mondial, la croix blanche n’est pas en reste ce jeudi.