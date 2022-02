Importations : Les droits de douane sur les produits industriels tomberont en 2024

Plus aucun droit de douane ne sera prélevé sur les produits industriels dès le début 2024, a décidé mercredi le Conseil fédéral. Cette mesure doit renforcer la place économique suisse et soutenir la reprise.

«Ces mesures faciliteront les importations de produits industriels et permettront aux entreprises d’avoir accès à des intrants meilleur marché provenant de l’étranger. Elles renforceront en outre la compétitivité de l’économie suisse à l’importation et à l’exportation», estime le Conseil fédéral dans son communiqué. Le gouvernement affirme également que les consommateurs devraient bénéficier de cette mesure puisque les prix des biens de consommation devraient baisser.

Bataille au Parlement

La gauche était notamment opposée à cette abolition. «La suppression des droits de douane sur les produits industriels est inutile et n’apporte rien aux consommateurs, si ce n’est un manque à gagner de plus d’un demi-milliard de francs (ndlr: 560 millions) par an pour la Confédération. De plus, cette abolition fragilisera l’industrie suisse: sans ces droits de douane, certains secteurs seront désavantagés», avait ainsi critiqué le Parti socialiste. Mais le Conseil fédéral avait estimé lui que les retombées sur les consommateurs représenteront 350 millions de francs.