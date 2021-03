Royaume-Uni : Les droits des chauffeurs Uber jugés encourageants

Uber a accordé à ses plus de 70’000 chauffeurs un statut hybride de «travailleurs salariés», qui leur permet de bénéficier du salaire minimum, en Grande-Bretagne. Une première.

Un statut hybride

Uber a accordé à ses plus de 70’000 chauffeurs britanniques un statut hybride de «travailleurs salariés», qui leur permet de bénéficier du salaire minimum, de congés payés et de l’accès à un fonds de retraite. Jusqu’à présent, ils étaient des travailleurs indépendants, bien moins protégés.

Un «pas dans la bonne direction»

La loi britannique distingue le statut de travailleurs indépendants (self employed or independant worker) de celui de travailleurs salariés (worker), qui peuvent recevoir le salaire minimum et d’autres avantages, et de celui d’employés (employee), qui bénéficient d’un contrat de travail en bonne et due forme.