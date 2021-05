Etats-Unis : Les droits des sportives transgenres en jeu devant la justice

Les sportives transgenres peuvent-elles être bannies des compétitions féminines? Caitlyn Jenner dit qu’il le faudrait alors que la justice examine lundi cette question.

Les sportives transgenres peuvent-elles être bannies des compétitions féminines? Une cour d’appel fédérale examine lundi ce sujet délicat qui suscite des passions très politiques aux Etats-Unis. A l’avant-veille de cette audience, l’icône transgenre et athlète olympique Caitlyn Jenner a brouillé les cartes, en plaidant contre l’inclusion dans le sport universitaire féminin des athlètes qui s’identifient comme femmes mais nées de sexe masculin.

«C’est une question d’équité», a lancé à un journaliste de TMZ cette membre du clan Kardashian, qui des années après sa médaille d’or olympique a effectué en 2015 sa transition devant les caméras de télévision, contribuant à donner de la visibilité à une minorité jusque là peu représentée. «Je suis contre la présence de garçons biologiques dans des compétitions scolaires de filles», a poursuivi cette militante républicaine qui vient de se lancer dans la course pour le poste de gouverneur de Californie. «Ce n’est pas juste et nous devons protéger les sports féminins dans nos écoles.»

Cet argument a été avancé par les élus républicains de l’Etat de l’Idaho qui, début 2020, ont été les premiers à adopter une loi interdisant aux étudiantes transgenres de participer aux épreuves féminines dans le sport universitaire, extrêmement populaire aux Etats-Unis. Les défenseurs des personnes transgenres ont accusé les auteurs de la loi d’inventer un problème là où il n’y en a pas, afin de mobiliser les électeurs et donateurs les plus conservateurs, et ce au détriment de jeunes déjà vulnérables.