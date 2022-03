Les droits humains célébrés au FIFDH

Cap important: le Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) célèbre cette année sa 20e édition. Après deux saisons numériques, on retrouvera une sélection de fictions et de documentaires sur grand écran, mais aussi des films en VOD ainsi que de nouveaux formats audio et vidéo tels que des podcasts. Comme d’habitude, débats, rencontres, masterclasses et expos sont au programme, ainsi qu’un concert de Barbara Hendricks, marraine du Festival. Parmi les invités, prix Nobel, activistes, écrivains, cinéaste et autres explorateurs s’exprimeront lors de divers événements.