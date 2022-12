Football: Les drôles d’aveux d’un ancien international allemand

Une épouse très sportive

Dans une récente interview accordée à «Sport Bild», l’ancien attaquant Stefan Kiessling – international allemand à six reprises – a admis avoir parfois triché durant les douze saisons qu’il a passées au Bayer Leverkusen. Un club dont il est d’ailleurs aujourd’hui le directeur général adjoint. «Je n'ai jamais fait les exercices d'entraînement demandés à 100%, a raconté le dirigeant de 38 ans. A mon époque, ils nous donnaient une montre qui mesurait notre rythme cardiaque et mémorisait tous les exercices effectués. Comme ma femme est très sportive, elle faisait volontiers les séances de course à ma place en respectant les différentes spécifications demandées par le préparateur physique. Et elle le faisait si bien que personne n’a jamais remarqué quoi que ce soit d’anormal.»