Intelligence artificielle : Les drones de combat autonomes suscitent l’inquiétude

Le fabricant d’armes israélien Elbit Systems a présenté dans sa dernière publicité le Lanius, un drone kamikaze doté d’une intelligence artificielle (IA). Il peut naviguer de manière autonome, trouver son chemin à travers les ouvertures étroites des bâtiments et reconnaître les cibles humaines, rapporte le «SonntagsBlick». Le soldat qui le commande n’a qu’à appuyer sur un bouton pour que le drone devienne une machine à tuer: il tire sur une cible ou se précipite sur elle et explose. Aujourd’hui, l’arme est toujours configurée de telle sorte qu’un être humain en chair et en os doive déclencher l’action mortelle – et en soit responsable – mais tôt ou tard, cette étape pourrait être programmée.