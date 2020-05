Berne

Les drones de surveillance ne supportent pas le froid

Un tiers des vol des nouveaux avions sans pilote de l’armée sont impossibles sans système de dégivrage agréé.

Une année sans couverture

Il semble qu’au moment de la commande, il y a cinq ans, de six drones de type Hermes 900 au fabricant israélien Elbit, un système de dégivrage n’ait pas été pris en compte. Or, en Suisse, durant en moyenne 110 jours par année, les conditions météo rendent ce système nécessaire. Conséquence: les nouveaux engins sont cloués au sol jusqu’à la fin de l’année au moins. Et comme les anciens modèles ont été mis au rebut à la fin de 2019, la couverture aérienne par drones n’a plus cours. Les douanes, qui utilisent ces machines pour la surveillance de la frontière, sont démunies.