Haut-Karabakh : Les drones kamikazes, l’atout médiatique de Bakou

Les vidéos de propagande azerbaïdjanaise vantent les frappes de ses drones armés au Nagorny Karabakh, contre des blindés et systèmes anti-aériens arméniens.

Les vidéos de propagande azerbaïdjanaise vantent les frappes de ses drones armés au Nagorny Karabakh, contre des blindés et systèmes anti-aériens arméniens, mais s’ils offrent bien un atout tactique et un avantage de communication, l’impact réel de ces appareils sur l’issue de la bataille doit être relativisé.

Bakou possède dans son arsenal un nombre indéterminé de drones légers de facture israélienne, dont le petit «drone tueur» Harop, qui détruit les cibles en plongeant sur elles, qui mais aussi des drones de combat turcs MALE (medium altitude, long endurance) TB2 Bayraktar, déjà déployés en Syrie et en Libye par Ankara.

«Nous avons l’une des flottes (de drones) les plus puissantes de la région. Parmi eux, nous avons les Israéliens, y compris des drones de reconnaissance et d’attaque et les drones kamikazes Harop, (qui) se sont avérés très efficaces», faisait valoir fin septembre le conseiller présidentiel azéri Hikmat Hajiyev dans un entretien à la presse israélienne.