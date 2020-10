Appenzell : Les drones privés interdits au-dessus de l’Alpstein

Le parlement d’Appenzell Rhodes-Intérieures a décidé lundi d’interdire le survol de l’Alpstein par des drones privés. Les contrevenants risquent une amende de 150 francs.

De plus en plus de drones survolent l’Alpstein, au grand dam des gardes-chasse, des promeneurs.

Appenzell Rhodes-Intérieures interdit les vols de drones privés au-dessus de la zone montagneuse de l’Alpstein. A partir du 1er novembre, les vols non autorisés seront sanctionnés par une amende de 150 francs.

Le parlement d’Appenzell Rhodes-Intérieures a décidé lundi par 23 voix contre 21 et deux abstentions d’interdire le survol de l’Alpstein par des drones privés. Il a adopté une modification de l’ordonnance de la loi sur la chasse. La nouvelle règlementation s’applique aussi aux modèles réduits d’avions et d’hélicoptères.

Une forte augmentation des vols de drones pour des photographies ou des films a été constatée. De plus en plus d’appareils survolent cette zone, au grand dam des gardes-chasse, des promeneurs et de ceux qui cherchent la tranquillité. L’interdiction des vols de drones privés vise aussi à protéger les animaux.