La saison 15 de Pékin Express arrive le 10 février

M6 : Les duos de «Pékin Express» sur les terres de l’aigle royal

La 15e saison du jeu diffusé sur M6 démarrera le 10 février 2022 et emmènera les candidats du Kirghizistan à Dubaï, en passant par l’Ouzbékistan et la Jordanie.

Qui succèdera à Christophe et Claire, qui avaient battu Rose-Marie et Cinzia en finale de la saison 14 de «Pékin Express»? Début de réponse le 10 février 2022, sur M6 avec le lancement de la saison 15 du programme, intitulée «Sur les terres de l’aigle royal».

Cette année, les huit binômes sélectionnés partiront à la découverte de quatre pays qui n’ont encore jamais été visités par les équipes de l’émission. Leur voyage commencera au Kirghizistan, se poursuivra en Ouzbékistan et en Jordanie pour se terminer aux Émirats arabes unis et plus précisément à Dubaï, où se déroulera la finale. Le titre de cette 15e saison a été choisi parce que l’aigle est le point commun de ces quatre pays, a expliqué la chaîne. La chasse à l’aigle est pratiquée dans les deux premiers, le rapace est représenté sur les armoiries du troisième tandis que le quatrième est célèbre pour sa fauconnerie.