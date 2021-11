Valais : «Les e-trottinettes ne sont pas des jouets», clame la police

Face à la recrudescence d’accidents impliquant les trottinettes électriques, la police valaisanne lance un cri d’alarme et rappelle le bon usage de ces engins.

Il y a toujours plus d’accidents avec des trottinettes électriques et de nombreux comportements dangereux ont été relevés ces dernières semaines, relève la police cantonale valaisanne, mardi, dans un communiqué. Si, en 2019, seuls deux accidents impliquant ces engins ont été recensés dans le canton, ce nombre est passé à sept l’an dernier. Et trois personnes ont été grièvement blessées, souligne-t-elle.