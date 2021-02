Suisse : Les e-véhicules menacent la survie des stations-service

Selon une étude, la consommation de carburant en Suisse pourrait baisser d’un tiers d’ici 2035 en raison du développement de la mobilité électrique.

Réduction d’un tiers de la consommation de carburant. Perte de la moitié des profits liés à la vente de carburant, avec le risque de ne plus être rentable faute de volume suffisant. Voici la situation à laquelle pourraient se retrouver confrontées les stations-service en Suisse d’ici 2035, affirme une étude. En cause: le développement de la mobilité zéro carbone – principalement électrique.

Rendement négatif

D’après des estimations de Colombus Consulting, les stations-service sans shop pourraient voir leurs profits diminuer de 62% dès 2030, et atteindre un rendement négatif à l’horizon 2050. «Contrairement aux stations-service sur autoroutes, elles ne sont pas essentielles au développement de la mobilité électrique et sont en concurrence avec les stations-service avec shop, avec la recharge à domicile, sur le lieu de travail ou sur les bornes qui se développent en voirie. Leur nombre devrait donc continuer de diminuer dans les prochaines années», explique François Hémono, consultant senior Énergie pour le cabinet.

Trouver de nouveaux leviers

Sur les autoroutes, l’implantation de bornes de recharges électriques et la diversification des services seront essentielles pour maintenir la rentabilité des stations. Le besoin sera supérieur à celui de pompes à essence, et devra être en mesure d’absorber le flux de voyageurs, notamment au moment des départs en vacances.

Décentralisation des lieux où faire le plein

La diversification des lieux de recharge énergétique va entraîner une mutation des lieux de ravitaillement traditionnels. La recharge des véhicules électriques nécessitant 6 fois plus de temps (sur une borne 50 kW), les lieux de recharge vont évoluer pour investir en priorité les emplacements de stationnement de plus longue durée (lieux de vie et de loisirs, lieux touristiques, etc.), prévoit l’étude.