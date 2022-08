Allemagne : Les eaux basses du Rhin aggravent la crise énergétique

La perspective d’un arrêt partiel du trafic fluvial du Rhin, fleuve parmi les plus fréquentés du monde, en raison du manque d’eau dû au pic de chaleur estival, constitue un nouveau casse-tête pour l’industrie allemande. Celle-ci est déjà éprouvée par la crise du gaz russe et la flambée des prix de l’énergie dans la foulée de la guerre en Ukraine. Roberto Spranzi, patron de DTG, une coopérative de transport maritime de la ville industrielle de Duisbourg, affirme que sa flotte de plus de 100 navires doit déjà limiter ses cargaisons pour éviter tout échouage. «En ce moment, nous devons utiliser trois ou quatre navires alors qu’en temps normal nous n’en aurions besoin que d’un seul», explique-t-il à l’AFP.