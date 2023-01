Inondations: L’ouest de l'Australie découvre l’ampleur du désastre 

Inondations en Australie : Les eaux boueuses se retirent, l’ouest du pays découvre l’ampleur du désastre

Plus d’une semaine après les très fortes inondations qui l’ont frappé, l’État d’Australie-Occidentale commence à constater l’ampleur des dégâts.

Au cours de la semaine dernière, à Fitzroy Crossing, les courants ont emporté le pont principal, arraché le revêtement de la route et endommagé des habitations. «Je ne veux pas minimiser le défi qui nous attend, autant au niveau du logement que de la reconstruction des voies», a dit, mercredi, le ministre du Logement de l’État, John Carey, selon la chaîne ABC. «Il faut reloger des gens.» De grandes fermes de la zone ont perdu plusieurs milliers de têtes de bétail, selon l’association des gardiens de troupeaux de Kimberley, région la plus au nord de l’État.

Les effets de La Niña

Ces deux dernières années, l’Australie a régulièrement été frappée par des pluies diluviennes à cause de La Niña, une anomalie météorologique épisodique responsable d’une chute des températures propice aux précipitations. Selon des chercheurs australiens, le changement climatique amplifie ces catastrophes naturelles.

D’autres inondations importantes ont eu lieu, en novembre dernier, dans l’est de l’Australie, jusqu’à désolidariser des maisons de leurs fondations dans certains villages. Auparavant, en mars, de tels désastres ont tué plus de 20 personnes dans les États du Queensland et de la Nouvelle-Galles-du-Sud. Et en juillet, des dizaines de milliers d’habitants de Sydney ont été obligés d’évacuer lors d’événements similaires.