Suisse

Les échanges commerciaux avec l'Afrique reculent

Les volumes d'échanges ont diminué de 3% en 2019 et le commerce avec l'Afrique se résume à sept pays.

Les échanges commerciaux entre la Suisse et l'Afrique se sont quelque peu repliés en 2019 en comparaison annuelle. Par ailleurs, le nombre de collaborateurs des entreprises basées en Suisse et travaillant sur ce continent a également reculé, annonce mercredi un rapport publié par Swiss-African Business Circle.

Les exportations de la Suisse quant à elles se sont inscrites quasi stables à 3,7 milliards de francs mais la part des envois vers l'Afrique a baissé de 2% en 2009 à 1,5% en 2019 au niveau global. Les entreprises ont envoyé davantage de services et biens vers l'Egypte (+25%) et nettement moins vers l'Afrique du Sud (-9%).

Par ailleurs la Suisse a importé de nouveau plus de produits de la Libye en 2018 et 2019 sans pour autant atteindre le pic de 2009, période où 40% des importations helvétiques provenaient de ce pays.

Moins de collaborateurs

Les produits chimiques et pharmaceutiques (55%), les machines (17%), les instruments de précision, les montres et les bijoux (9%) ainsi que les produits agricoles (9%) constituent les principales marchandises livrées en Afrique. Dans l'autre sens, les produits énergétiques (39%), les produits agricoles (23%) et les textiles (15%) ont été importés.

Par ailleurs, le nombre de collaborateurs travaillant pour une société dont le siège est en Suisse et basés dans un pays africain a chuté de 13% à 62'269 entre 2018 et 2015. L'Afrique de l'Est (-25% d'employés) a connu la plus grande défection. (nxp/ats)