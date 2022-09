Mars: «Les échantillons de roche les plus précieux jamais collectés»

Espace : De potentielles biosignatures détectées sur Mars par la Nasa

3,5 milliards d’années

«Je pense qu’on peut dire qu’il va s’agir, et qu’il s’agit déjà, des échantillons de roche les plus précieux jamais collectés», a déclaré lors d’une conférence de presse David Shuster, de l’université de Californie à Berkeley.

Deux carottes grandes comme un petit doigt, et conservées dans des tubes scellés à bord du rover, ont été prélevées en perçant dans une roche baptisée «Wildcat ridge». Grande d’environ un mètre, elle est située dans un delta s’étant formé il y a environ 3,5 milliards d’années, à la rencontre d’une rivière et d’un ancien lac.

«Résultats très émouvants»

Analysée séparément par un instrument au bout du bras robotique de Perseverance, la roche a révélé la présence la plus abondante de composés organiques détectée en un an et demi de mission. Ces composés -- faits notamment de carbone, et pouvant aussi contenir de l’hydrogène -- «sont les éléments de base de la vie», a déclaré Ken Farley, en charge de la partie scientifique de la mission.