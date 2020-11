Bien-être : Les Echo Buds d’Amazon à l’écoute de l’activité physique

Les écouteurs sans fil relèvent la durée d’un entraînement et estiment le nombre de calories brûlées, le chemin parcouru et la vitesse de son porteur.

Amazon a confirmé la fonction de suivi de condition physique testée depuis l’année dernière sur son modèle Echo Buds. Les écouteurs sans fil peuvent dorénavant relever les données d’une séance d’entraînement avec la commande vocale «Alexa commence ma course». Sur demande, l’assistant virtuel peut suspendre l’entraînement, y mettre fin, ou mettre à jour le rythme d’exercice de son porteur. La durée d’un entraînement, le nombre de calories brûlées, le chemin parcouru et la vitesse font partie des données estimées. Elles sont déduites à partir d’un accéléromètre placé dans les Echo Buds. Mais elles sont aussi conditionnées au profil d’entraînement saisi par l’utilisateur, dont sa taille. Face à ses rivaux, et notamment les AirPods d’Apple, Amazon a misé sur un appareil à bas prix, soit 130 dollars.

Gadgets à tout-va

Le cybermarchand commercialise déjà Halo, un bracelet qui mesure et évalue en permanence l’activité physique de son utilisateur grâce aux techniques d’intelligence artificielle. Le service s’est distingué avec la fonction «Tone» (tonalité) qui détermine si la voix du porteur du bracelet sonne de façon plus ou moins positive. Le bracelet est commercialisé sous la forme d’un abonnement à 4 dollars, en plus de son prix d’achat de 100 dollars.