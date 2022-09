Lausanne : «Les éclairages de Noël dans les rues ne consomment que peu d’énergie»

Pendant les Fêtes, les lumières brilleront dans les rues de la capitale vaudoise, mais sur un périmètre et une durée réduits.

La Ville de Lausanne a, à son tour, présenté ses mesures pour économiser le chauffage et l’électricité ces prochains mois. Contrairement à ce que l’on aurait pu penser, «les éclairages de Noël dans les rues ne consomment que peu d’énergie», indiquent les autorités. «Pour ne pas priver la population de cette période festive», ceux-ci seront donc conservés, mais sur un périmètre et une durée réduits. Ils seront allumés uniquement du 1er décembre au 2 janvier, au lieu du 24 novembre au 8 janvier, et de 16h à 20h, au lieu de minuit.