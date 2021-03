Science : Les éclairs ont pu aider la vie à apparaître sur Terre, selon une étude

Relativisant la théorie classique des météorites, des chercheurs ont une autre explication concernant l’origine du phosphore sur notre planète.

Getty Images via AFP

Des chercheurs américains et britanniques ont utilisé des techniques d’imagerie de pointe pour analyser la quantité de roche que produit un éclair.

Roche hautement réactive

Le phosphore est un élément essentiel de la vie telle que nous la connaissons, permettant de former les structures de base des cellules et la double hélice de l’ADN et de l’ARN.