Cameroun : Les écoles aux premières loges d’un conflit sanglant

Des profs ont été enlevés dans une région où sévit une milice séparatiste, dix jours après un massacre d’enfants.

L’école, une véritable arme de guerre

Fin 2019, l’Unicef faisait état de 855’000 enfants non scolarisés dans les régions anglophones. Environ 90% des écoles primaires publiques et 77% des secondaires étaient alors fermées ou non opérationnelles. Les combats et exactions commises par les deux camps auraient fait plus de 3000 morts et forcé plus de 700’000 personnes à fuir leur domicile depuis 2017.